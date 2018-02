Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato a Tgcom24: "Per il nuovo ct della Nazionale non ci si fermerà ai nomi che circolano, anche se sono plausibili. Sono già stati avviati dei contatti informali e Costacurta ha mandato pieno di esaminare un ampio ventaglio di possibilità. Tutti i nomi fatti finora sono plausibili ma bisognerà esaminare, oltre alle esigenze tecniche, anche quelle contrattuali degli interessati e, non ultimo quelle economiche. Abbiamo una squadra molto valida di giuristi sia dello sport che del diritto in generale. Certe cose potranno essere fatte con regime commissariale ma, certe altre, sono più complicate perché richiedono passaggi di natura assembleare. Ora mi dovrò assentare qualche giorno per le olimpiadi invernali ma al mio ritorno affronteremo tutte le questioni".