Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, ha parlato a margine del Premio Bearzot, che ha visto l'affermazione di Di Francesco su Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: "È stato molto difficile scegliere tra i due finalisti. Ci sarebbero voluti due premi Bearzot quest’anno, entrambi meritavano. È stata una bellissima cavalcata quella di Di Francesco, che ha superato ostacoli molto importanti fin dai gironi. La Lazio ha giocato un calcio bellissimo e Inzaghi è una persona squisita, magari anche esuberante in campo. Era difficile, c’erano aspetti positivi e negativi che si bilanciavano per entrambi. Ha pesato molto il cammino europeo di Di Francesco, mentre la Lazio non ha avuto penalità dalla partita di ieri, è stato un episodio sfortunato. Un calo di tensione in una stagione irripetibile per la Lazio, vedendo anche i numeri. Per un’incollatura ha vinto Di Francesco".



La Roma può puntare alla finale?

"Ora ci sono ben 22 coppe vinte dalle altre tre squadre, la Roma ne ha zero. È un po’ un pulcino all’interno di un pollaio molto forte, ma credo che la stagione europea della Roma possa ancora inseguire un sogno. Poi c’è il romantico discorso col Liverpool, sarebbe bello dedicare la rivincita ai protagonisti di quella sera. Kiev è dietro l’angolo, il calcio ci ha fatto capire che tutto è possibile e non escludo che si possa andare ancora avanti".