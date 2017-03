Un'estate fa era più di un sogno. Un desiderio forte, irrealizzabile prima dell'arrivo del gruppo Suning a capo dell'Inter. E adesso? Fabinho è sulla bocca di tutti, uno dei protagonisti assoluti della stagione magica nel Monaco di Jardim, esaltato dalla duttilità di questo brasiliano classe '93 capace di fare tutto. Eppure, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, lo conosce a memoria: seguito per anni, l'idea di provare a prenderlo è nata più di una volta non fosse per il muro altissimo del Monaco che lo ha sempre valutato cifre altissime, comprensibilmente.



RIMPIANTO E FUTURO - Ausilio stravedeva per Fabinho da terzino destro, suo ruolo storico; Jardim lo ha reinventato anche da centrocampista, un motivo in più per innamorarsi di un leader con qualità fuori dal comune. Adesso, il suo decollo in un ruolo diverso non lo fa accostare facilmente ai piani dell'Inter, più attenta alla caccia ai terzini che non ai centrocampisti in questo momento di pianificazioni sul mercato. Di sicuro, il futuro di Fabinho può essere a livelli importanti: dalla Premier così come dalla Liga (occhio al Real Madrid...) lo seguono, Ausilio lo rimpiange. Se solo Suning fosse arrivata un anno prima...