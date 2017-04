E' già tempo di calciomercato. Completato l'acquisto del Milan da Berlusconi, i nuovi proprietari cinesi stanno già pensando a come rinforzare la squadra nella prossima stagione con un budget da 150 milioni di euro.



RINNOVI - Partendo dalla conferma in panchina di Montella. Una volta ottenuto il sì dell'allenatore, Fassone e Mirabelli si concentreranno sulle trattative per i rinnovi dei contratti a Donnarumma, De Sciglio e Suso.



DUE SI' - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nuovi dirigenti rossoneri hanno già in tasca un accordo con il centrocampista spagnolo Cesc Fabregas del Chelsea e con l'attaccante senegelase Keita della Lazio: ora va trovata l'intesa con Lotito. In alternativa occhio a possibili dispetti a Inter e Juve per Berardi (Sassuolo) o Bernardeschi (Fiorentina).



OBIETTIVI - Nel mirino anche il centrocampista Pellegrini, che però la Roma può ricomprare dal Sassuolo per 11 milioni. In attacco il sogno è l'ex Aubameyang (Borussia Dortmund), al quale è stato già offerto un contratto da 7,5 milioni di euro netti all'anno. In alternativa piace molto anche il francese Benzema, in possibile uscita dal Real Madrid.



DIFESA - Perso il terzino bosniaco Kolasinac, in scadenza di contratto con lo Schalke e prenotato dall'Everton. Il Milan è pronto a riallacciare i contatti per il centrale argentino del Villarreal, Musacchio.