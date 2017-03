Ai microfoni di Inter Channel, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha espresso la propria opinione su Roberto Gagliardini e Stefano Pioli



SU GAGLIARDINI - "Si è inserito bene, poi è giovane e italiano, anzi bergamasco. Ha una maturità inaspettata perché è arrivato in un club con questo peso ed è diventato subito uno che incide. Ci sono poi elementi forti come Geoffrey Kondogbia che prima magari avevamo sottovalutato".



SU PIOLI - "Ha risvegliato un senso di appartenenza che andava riacceso, è stato bravo; ha fatto capire di essere contento di allenare un club prestigioso e, soprattutto, di cui era tifoso. Quindi per lui è un sogno che si è coronato e questa cosa la gente la sente. Adesso bisogna chiudere al meglio questa stagione, abbiamo ancora l'opportunità di raggiungere dei traguardi, bisogna continuare su questa via".