Radamel Falcao ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe nella quale si sbilancia sul match di domani sera tra la Juve e il suo Monaco. “La Juve ha un blocco difensivo incredibile, ma anche il nostro reparto offensivo è molto buono. Per noi è una grande sfida. Non so se riusciremo a segnare, ma sicuramente daremo tutto. La Juve è una squadra equilibrata, difficile da affrontare. Ma nel calcio tutto è possibile e il nostro obiettivo è la finale. Veniamo da un buon momento, ma anche contro il Manchester City abbiamo vissuto momenti importanti, a livello internazionale. Io spero che i migliori momenti debbano ancora venire”.



“Mbappé ha tutto per diventare un grandissimo giocatore, sia a livello qualitativo che mentale. Spero che abbia una grandissima carriera. Può fare grandi cose, ma va lasciato tranquillo. Deve crescere secondo il suo ritmo, senza troppa pressione addosso. Se farà le cose correttamente non avrà alcun problema. Personalmente sto vivendo uno dei momenti migliori della mia carriera. Se riusciremo a vincere nelle due competizioni in cui stiamo ancora giocando, Ligue 1 e Champions League, allora sarà la migliore, di questo ne sono sicuro."