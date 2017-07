Il grande ex campione della Roma e del Brasile, Paulo Roberto Falcao, è intervenuto sul palco degli Sportitalia Awards: "Sono felice di essere qui, anche perché in Brasile, dove sto io, fa molto freddo. Allenare in Italia? Mi piacerebbe, avevo una mentalità da allenatore anche mentre giocavo: i primi cinque minuti di gara cercavo di analizzare la partita. Totti? Straordinario, come Giannini, ma credo che Falcao non sia da meno. L'Italia mi ha dato tanto dal punto di vista tattico, il Brasile da quello tecnico. Di Francesco? Mi piace, penso possa fare un buon lavoro".