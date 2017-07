A margine degli Sportitalia Awards, Diego Falcinelli ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Per arrivare dove sono arrivato ho fatto tanta strada, ma quando arrivi il gusto è grande. Abbiamo fatto un miracolo sportivo, dimostrato che al di là delle grandi potenzialità che le squadre hanno la differenza la fa il cuore. Sono contento per me stesso e per il Crotone, ho legato tanto con la dirigenza e con la città. Futuro? Non so cosa rispondere, il Sassuolo e il mio agente stanno lavorando, penso a rispettare il contratto che ho col Sassuolo e quel che verrà verrà. Il Sassuolo ha un grande allenatore, me ne hanno parlato benissimo, sono felice che sia arrivato da noi. Rimanere? Non lo escludo, prima di tutto metto il progetto, ho sempre cercato di farlo. La stima del mister è ampiamente ricambiata, però poi ci sono determinati fattori che possono spostare gli equilibri".Fa