L'ex giocatore viola Giulio Falcone parla così della situazione attuale della Fiorentina e di un probabile cambio in panchina a Radio Blu: 'C’è tanta amarezza per quanto accaduto contro il Borussia, però l’ambiente si dovrebbe compattare per amore della maglia in occasione della partita contro il Torino. Ranieri è un'ipotesi affascinante, da giugno sarebbe una figura per rasserenare la situazione, adesso non credo sia possibile. Riguardo alla crisi dei viola nel calcio capitano questi momenti, occorre prima ritrovare gli stimoli dentro di sé e poi metterli a disposizione del gruppo. Torino e Fiorentina sono le squadre a cui tengo di più, quando s’incontrano sono sempre in difficoltà'.