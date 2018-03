La serenità, l'entusiasmo e la voglia di continuare a stupire. Marcello Falzerano, tutto fare del Venezia, si racconta a Calciomercato.com in questo suo primo anno vero di Serie B. 3 presenze a Grosseto 4 anni fa, poi il ruolo da protagonista con la squadra di Filippo Inzaghi: prima la promozione nel campionato cadetto, poi il suo posto in mezzo al campo in questa stagione. Un po' esterno, un po' trequartista, un po' mezzala: Falzerano affronta tutto con il sorriso. Come questa bella chiacchierata: "La B la sto vivendo con entusiasmo, l'obiettivo a inizio stagione era la salvezza, ora invece vogliamo ottenere il massimo, che in questo momento sono i playoff per andare in Serie A".



Serie A che la sta cercando: Samp, Cagliari... tante squadre interessate.

"C'è l'ambizione di puntare in alto, ce l'hanno tutti. Di mercato leggo sui giornali, mi fa piacere, ma non mi ha contattato nessuno".



Inzaghi punta molto su di lei, non la lascia mai fuori. Com'è il vostro rapporto?

"Un rapporto bellissimo, di grande stima. Lo scorso anno mi ha utilizzato in diversi ruoli, sempre affrontati al massimo, e continuerò sempre a fare così. Ora mi sta utilizzando spesso come mezzala e mi ci trovo benissimo, è il mio ruolo preferito. All'inizio ero in difficoltà, poi col passare delle settimane sono migliorato, soprattutto nei tempi di gioco".



Tanti assist, i gol invece...

"Gli assist non mancano mai, in fase realizzativa invece si può fare qualcosina di meglio (ride, ndr). Mi comprerei comunque al fantacalcio, ho una buona media voto".



Ma Inzaghi è veramente così preciso nel curare la vostra alimentazione?

"E' fissato con l'alimentazione! A tavola non c'è mai il pane, ci sono le gallette di riso. E di secondo, sempre e comunque, solo bresaola. E' molto preciso e molto preparato. sicuramente merita la Serie A".



Si ispira a qualcuno?

"No, non sono nessuno per paragonarmi a giocatori che sarebbero il meglio del meglio".



Che squadra tifa?

"Tifo Inter, sono interista. Champions? Non ce la fa secondo me".



Favorite per la Serie A?

"L'Empoli è troppo, troppo forte. Le abbiamo affrontate tutte, secondo me il Palermo può essere la seconda candidata alla promozione".



E il giocatore che ti ha impressionato di più?

"Coronado, senza dubbio. Anche se contro di noi ha fatto fatica, è quello che mi sta impressionando di più. E' sicuramente pronto per la A".



Serie A che torna: in fondo, in quale squadra le piacerebbe giocare?

"Non l'Inter, anche se sono tifoso. Forse la Lazio. Sono di Roma, quindi sì: la Lazio".