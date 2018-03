Un Venezia che non smette di stupire, un Venezia che sogna in grande. Tornato in B dopo dodici anni, la squadra di Inzaghi sta vivendo una stagione da protagonista che potrebbe chiudersi con una storica promozione in Serie A. La rosa, per qualità, alternative e investimenti fatti, è inferiore ad altre squadre che hanno messo il salto nel calcio che conta nel mirino (Parma su tutte) eppure, a dieci giornate dalla fine, la squadra che è stata di Recoba, Valtolina e Maniero è lì, in piena zona playoff, a lottare spalla contro spalla con Parma, Bari e Palermo. Buona parte del merito è di Filippo Inzaghi, che dopo la criticata parentesi sulla panchina del Milan ha avuto l'umiltà di mettersi in gioco dal basso, riportando in alto un Venezia che lo segue in tutto e per tutto, che fa dell'ordine tattico e dell'equilibrio le armi migliori.



TUTTOFARE - Questo Venezia non ha in rosa un vero e proprio trascinatore, un vero uomo copertina, ma ha Marcello Falzerano, un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Esterno di difesa, esterno alto, centrocampista centrale, il ragazzo nato il 12 aprile 1991 a Pagani in questa stagione è stato schierato un po' ovunque e ha sempre convinto. Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, in carriera ha vestito le maglie di Benevento, Avellino, Latina, Grosseto, Ascoli, Gubbio, Pistoiese e Bassano, da l'anno scorso è in forza al Venezia, che potrebbe lasciare a giugno.



LA SERIE A LO CHIAMA - Le ottime prestazioni di quest'anno, ricamate da 3 gol e 5 assist (l'ultimo a Geijo nel successo contro il Cittadella), hanno svegliato Cagliari, Genoa e Sampdoria, che hanno mosso i loro scout per seguirlo da vicino. A 27 anni Falzerano è pronto al grande salto, è pronto a muoversi ancora. Insieme al suo piano, che suona fin da quando era bambino. Prima però c'è il Venezia e una sinfonia da comporre chiamata Serie A.