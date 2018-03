Intervistato da tmw, Pietro Fanno, ex di Inter e Verona, ha espresso la propria opinione sul cammino dei nerazzurri nell'attuale campionato.



“Lasciamo perdere i gol rifilati alla Samp. Come diceva qualcuno, è meglio vincere cinque volte per uno a zero e poi toppare. Pensavo che l’Inter potesse disputare un campionato migliore. Dovrà passare ancora un po’ di tempo perché possa avere una mentalità davvero vincente. Rispetto a Napoli e Juve c’è un margine ancora abbastanza ampio. Se sbagli partite come quelle con l’Udinese e non vinci fuori casa con squadre alla portata significa che ancora probabilmente non c’è quella personalità giusta per trovare la continuità. E poi troppe volte ha dimostrato di essere Icardi-dipendente: o fa gol lui o è un problema. Dovrebbe essere una squadra che gioca più sul collettivo”.