Un anno fa Mario Lemina era al centro delle voci di mercato, perché si parlava di un suo addio alla Juventus. Poi non se ne fece nulla, ma si trattò solo di un rinvio di qualche mese, fino al passaggio al Southampton durante il mercato estivo. In Premier il classe 1993 gabonese non sta brillando, ma per ora non si parla di cessioni. E così Mario può godersi anche la sua love story con la bella Fanny Neguesha, la ex fidanzata di Mario Balotelli con la quale Lemina ha una relazione dalla scorsa estate. I due non mancano di aggiornare su Instagram i rispettivi fan sul felice momento della coppia.