Ci siamo, è dietro l’angolo anche la quinta giornata di Serie A con un difficile turno infrasettimanale. Dietro alle vittorie c’è sempre qualche scelta ponderata… e qualche errore da non commettere. Come sempre su SOS Fanta, ecco qualche iniziale indicazione sui 7 errori da non fare assolutamente per questo turno al fantacalcio. Dove fallire è vietato per non mangiarsi le mani!– Un errore da non fare è…Contro il Napoli è dura, ma è un grande centrocampista e non ha paura.– Un errore da non fare è…. Ha preso solo 7 in pagella in questa stagione, ha pure segnato all’ultima. I giocatori in forma vanno confermati.