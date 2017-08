PORTIERI:

Eccola, completa e aggiornata: è la guida all’asta del fantacalcio 2017-2018 di SOS Fanta. È divisa ruolo per ruolo, con tutti i giocatori: si passa dalla prima fascia fino ai giocatori da evitare, passando per sorprese e scommesse. Uno strumento utile per chi sta studiando per l’asta del fantacalcio e vuole fare una rosa equilibrata. La guida sarà sempre aggiornata, ogni giorno: dopo le partite, dopo i trasferimenti di mercato, dopo gli infortuni, dopo ogni cosa che può cambiare una gerarchia al fantacalcio.– BuffonIl migliore resta lui, per tanti motivi. Quello principale riguarda la difesa della Juve, che anche senza Bonucci può subire pochi gol. L’anno scorso soltanto 27 reti incassate in 38 giornate. Buffon invecchia (ha 39 anni), è quasi sicuramente al suo ultimo anno, farà ancora meno partite di campionato (quindi va preso Szczesny come secondo), ma gioca nella squadra favorita. Sarà ancora il più pagato.– Alisson, Donnarumma, Handanovic, ReinaMettiamo i portieri delle big alla pari, all’asta dipenderà molto dai prezzi a cui andranno via. Il migliore è Donnarumma, sia singolarmente che come squadra, visto che sta nascendo un ottimo Milan. Già l’anno scorso Gigio, che ora ha superato tutti i problemi estivi, è stato il migliore dopo Szczesny con 5,32 di media. È un portiere che prende anche 7 in pagella. Potrebbe essere un buon anno per Handanovic, che arriva da una stagione non indimenticabile, perché Spalletti sembra aver ridato solidità alla squadra. Il miglior portiere dell’anno scorso era il portiere della squadra di Spalletti. Ora alla Roma c’è Alisson, portiere del Brasile e alla grande occasione da titolare, dopo le zero presenze in campionato (era il portiere di coppa) dell’anno scorso. Si è presentato abbastanza bene nel precampionato, ma non può dare le stesse garanzie di chi ha già fatto bene nel campionato italiano. Per lui, come per Reina ma anche per Donnarumma e Handanovic, vale la legge delle big: meglio prendere anche il secondo portiere (nel caso della Roma Skorupski), a volte anche il terzo. In particolare per Reina bisognerà fare attenzione, perché è stata un’estate calda: alla fine rimane, ma un secondo di livello arriverà.