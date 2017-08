Il principio è semplice: bisogna indovinare a quali squadre verranno trasferiti i calciatori. Noi ve ne forniamo inizialmente una lista di 50, tra i quali ne potrete sceglierne 10 e indicare le società che - a vostro avviso - li ingaggeranno durante il mercato estivo. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.Sono oltre 100 i calciatori in gioco:, Bakayoko, Balotelli, Banega,, Bernardeschi, Biglia, Bonucci,, Cassano (Per il quale non saranno tolti punti a chi lo aveva giocato al Verona), Conti,, De Sciglio,, Douglas Costa,, James Rodriguez,, Lacazette,, Lukaku,, Morata, Muriel,, Paloschi, Paredes, Pellegrini,, Rudiger,, Salah,, Sirigu, Szczesny e. Poi si sono aggiunti Borja Valero, Budimir,, Dani Alves,, Karsdorp,e Skriniar. Calhanoglu,, Danilo,, Gonalons, Ilicic,, Ounas, Mario Rui e Sneijder., Berenguer, Cerci, Defrel,, Mandragora,.​, Lapadula, Lucas Leiva,, Matic,. E ancora, Lemina, Mendy, Neymar,e Vecino.Iturbe,Sono 55 i trasferimenti già ufficiali:dalla Roma al Liverpool,al Nizza,dal PSG al Torino,dal Feyenoord alla Roma,dal Sassuolo alla Roma,dalla Roma allo Zenit,dal Siviglia all'Inter,dal Bayer Leverkusen al Milan,dal Lione alla Roma,dal Bordeaux al Napoli,dalla Fiorentina all'Atalanta,dal Lione all'Arsenal edalla Sampdoria al Crotone,dalla Sampdoria all'Inter,dall'Atalanta al Milan,dall'Atalanta alla Spal,dalla Roma al Chelsea,(ora svincolato) al Verona,dalla Fiorentina all'Inter,dal Pescara all'Udinese,dall'Everton al Manchester United,dalla Sampdoria al Siviglia,dal Real Madrid al Bayern Monaco,dalla Juventus al PSG,dal Bayern Monaco alla Juventus,dalla Roma al Napoli,dalla Juventus al Milan,dal Monaco al Chelsea,dalla Lazio al Milan,dall'Osasuna al Torino,dal Milan al Genoa,dal Liverpool alla Lazio,dall'Arsenal alla Juventus,dal Real Madrid al Chelsea,dal Milan alla Juventus edal Sassuolo alla Roma,dalla Fiorentina alla Juventus,dal Monaco al Manchester City,dal Real Madrid al Manchester City.dalla Juventus al Crotone,dal Barcellona al PSG,dalla Fiorentina all'Inter,dal Chelsea al Manchester United,dal Galatasaray al Nizza,dalla Juventus al Southampton,dal Torino alla Fiorentina,dal Nizza all'Inter,dal Nizza alla Fiorentina,dall'Inter al Besiktas,dalla Juventus al Torino,dal Milan al Villarreal,dal Genoa alla Fiorentina,al Bologna edal PSG alla Juventus.Il vincitore dell'ottava settimana è Swansy con, frutto dei trasferimenti dial Villarreal (6 punti),al Bologna (10 punti),alla Juventus (10 punti) ealla Fiorentina (3 punti). Swansy vince battendo sul tempo altri giocatori e conquista la- Da mezzanotte sarà possibile giocare un'altra schedina con anche questi 10 nuovi calciatori:(Inter),(Juventus),(PSG),(Estudiantes),(Milan),(Roma),(Caen),(Manchester City),(Barcellona) e(Atletico Madrid).e quindi ogni utente può giocare 11 schedine: la prima dalle ore 00.00 di giovedì 15 giugno alle ore 13.00 di domenica 25 giugno; la seconda dalle ore 00.00 di lunedì 26 giugno alle ore 13.00 di domenica 2 luglio; la terza dalle ore 00.00 di lunedì 3 luglio alle 13.00 di domenica 9 luglio; la quarta dalle ore 00.00 di lunedì 10 luglio alle 13.00 di domenica 16 luglio; la quinta dalle ore 00.00 di lunedì 17 luglio alle 13.00 di domenica 23 luglio; la sesta dalle ore 00.00 di lunedì 24 luglio alle 13.00 di domenica 30 luglio; la settima dalle ore 00.00 di lunedì 31 luglio alle 13.00 di domenica 6 agosto; l'ottava dalle ore 00.00 di lunedì 7 agosto alle 13.00 di domenica 13 luglio; la nona dalle ore 00.00 di lunedì 14 agosto alle 13.00 di domenica 20 agosto; la decima dalle ore 00.00 di lunedì 21 agosto alle 13.00 di domenica 27 agosto; l'undicesima dalle ore 00.00 di lunedì 28 agosto alle 23.00 di giovedì 31 agosto.- In palio ci sono delleDecathlon: dal valore diperché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (31 agosto).è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.