Ormai manca una settimana alla fine del calciomercato estivo 2017. Il prossimo 31 agosto si chiude anche il FANTACALCIOMERCATO (basta accedere al tuo account VIVOPERLEI o registrarti QUI ; di 100 € per i vincitori delle classifiche parziali.tra gli 80 rimasti in lista (Acerbi, Alex Sandro, Aubameyang, Belotti, Berardi, Brozovic, de Vrij, Diego Costa, Di Maria, Donnarumma, Fabinho, Papu Gomez, Ibrahimovic, Keita, Krychowiak, Lucas Moura, Manolas, Mbappé, Nainggolan, N'Zonzi, Perisic, Alexis Sanchez, Schick, Verratti, Cristiano Ronaldo, Gabigol, Niang, Seri, Cuadrado, Darmian, Aurier, Falcinelli, Paletta, Duvan Zapata, Emre Can, Joao Mario, Mahrez, Martial, Renato Sanches, Vidal, Barreca, Chiesa, Locatelli, Eder, Politano, Lemar, Jovetic, Spinazzola, Candreva, Coutinho, Dybala, Pastore, Pavoletti, Suso, Emre Mor, Badelj, Cutrone, Giaccherini, Milinkovic-Savic, Arda Turan, van Dijk, Ranocchia, Dembelé, Donsah, Garay, Kovacic, Laxalt, Lichtsteiner, Strootman, Tonelli, Zinchenko, Ansaldi, Asamoah, Draxler, Foyth, Gustavo Gomez, Karamoh, Mangala, Munir e Vietto) e. A ogni accoppiata corrisponde una quota, che darà il punteggio corrispondente se e quando il trasferimento in questione diventerà ufficiale., che possono diventare 85 o addirittura 95 se Keita andrà alla Juve e/o Berardi alla Roma.Sul secondo e sul terzo gradino del podio ci sono, che però difficilmente potranno totalizzare più degli attuali 70 e 68 punti rispettivamente. Al quarto posto troviamo, che confida nei passaggi di Paletta e Niang dal Milan al Torino per salire da 67 a 82 punti. Allo stesso modo in quinta posizione c'è, che spera in Berardi alla Roma e Brozovic allo Zenit per salire da 65 a 90 punti.Ma l'anno scorso ha vinto proprio chi ha giocato negli ultimi giorni disponibili. Allora, cosa aspetti? GIOCA SUBITO A FANTACALCIOMERCATO!