Il nuovo acquisto del Cagliari, Paolo Faragò ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Essere qui è una grande emozione. Ma devo realizzare in fretta perché già domenica c’è una partita importante. Già quest’estate si era ventilata la possibilità di arrivare al Cagliari, mi era dispiaciuto inizialmente però allo stesso tempo sapevo che avevo bisogno di confermare le buone cose fatte l’anno scorso. E’ andata bene, la trattativa è stata breve, segno che la società punta forte su di me. C’era qualche altra squadra interessata, ma ho declinato le proposte sul nascere: volevo solo il Cagliari".



"Ho soprattutto fatto la mezzala in questi anni, ma anche l’esterno in un 3-5-2. Nel calcio conta essere più completi possibili. Lavoro ogni giorno per migliorare entrambe le fasi ed essere pronto alla chiamata dal tecnico. Ho trovato un gruppo fantastico, che mi ha accolto benissimo. A Novara sono cresciuto, ma sono sicuro che anche qui troverò una nuova vera famiglia. Voglio mettermi in gioco. Non so come sarà la massima serie, ma chissà, ho visto giocare così tante volte la Roma in Tv che magari li conosco meglio rispetto ad altri avversari in B! Nella Roma poi gioca Nainggolan, che considero il mio modello".