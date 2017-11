#MaiUnaGioia potrebbe essere l’hashtag perfetto per immaginare l’umore di tutti i milanisti degli ultimi giorni. Dopo la vittoria con Sassuolo potevamo goderci qualche momento di tranquillità, ma la figuraccia dell'Italia ci ha fatto sprofondare in quella mestizia che ci accompagna ormai da inizio stagione. La partita di sabato difficilmente potrà cambiare questo sentimento, ma onestamente non è a Napoli che il Milan doveva o dovrà conquistarsi i punti necessari per arrivare in Champions.



A proposito di punti, abbiamo scoperto oggi da Fassone, che ne sarebbero potuti bastare 72-73, per entrare nelle prime quattro posizioni. In pratica, la società in estate aveva calcolato di fare lo stesso numero di punti dell’Atalanta di un anno fa. Avete letto bene, l’ATALANTA! Con tutto il rispetto per gli amici bergamaschi, avevo capito che il Milan voleva tornare grande, voleva tornare quantomeno a lottare per il titolo.



Mi sembrava anche la cosa più ovvia dopo aver investito 230 milioni sul mercato. Nella passata stagione il Milan ha concluso con 63 punti, oggi scopriamo quindi che la premiata ditta Fassone & Mirabelli ha fatto sborsare al povero (in tutti i sensi) Yonghong Lì oltre 200 milioni per ritrovarsi solamente 10 punti in più classifica, 20 milioni di euro a punto in pratica. Di questo questo passo serviranno un altro paio di miliardi prima di poter competere con la Juventus. Non esattamente uno scenario incoraggiante direi, speriamo almeno che questo non l’abbiano detto anche in UEFA…