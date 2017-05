Nel pre-partita di Cagliari - Milan, l’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni di Premium Sport.



SUI RITOCCHI CHIESTI DALL'UEFA: "I tifosi possono stare tranquilli sull’impegno che stiamo investendo per costruire una squadra competitiva. Con l’Uefa stiamo negoziando il voluntary agreement, vediamo se tutto sfocerà in un accordo entro giugno, altrimenti ci rivedremo a novembre. Sono ottimista".



QUESTIONE DONNARUMMA: "Raiola è uno dei migliori procuratori in circolazione, non mi permetto di discutere ciò che fa. Gigio è per noi un pilastro su cui costruire la squadra del prossimo anno. L’abbiamo detto a lui e al suo procuratore. Quando guardo Donnarumma mi pare di percepire nei suoi occhi la voglia di rimanere. Quello che non possiamo fare è aspettare. Abbiamo bisogno di dare a Montella la squadra che ha in mente, e per farlo dobbiamo sapere se avremo un portiere in scadenza o meno. I nostri tempi sono più rapidi di quelli che può permettersi Raiola, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Al momento non c’è nessun incontro in programma".



NEGATO IL RELEGAMENTO IN TRIBUNA: "Nessuna società potrebbe avere in mente qualcosa del genere. Non vogliamo un portiere con il contratto in scadenza. Faremo le nostre valutazioni, sono fiducioso. Dobbiamo avere un piano B nel caso in cui le cose non andassero come speriamo. È un piano però che non abbiamo ancora sviluppato, perché siamo convinti che il nostro progetto sia l'ideale per Gigio. Siamo disposti a fare ogni sacrifico per lui, se poi la risposta non dovesse essere positiva attueremo il piano B".



SUGLI ATTACCANTI: "Montella ha fatto le sue valutazioni e ne ha discusso con Mirabelli. Confermo che le attività che andremo a fare in questo mese saranno volte a rinforzare la squadra, non escludo che anche in attacco bisognerà fare qualcosa. Bacca sul mercato? Cercheremo di costruire la rosa al meglio".