Bel gioco sì, ma non basta: ora il Milan ha bisogno dei risultati. Presente al Liceo Giuseppe Verdi di Milano per la consegna di dieci defibrillatori nelle scuole, l'ad rossonero Marco Fassone ha parlato a Milan TV: "E' stata una parentesi molto piacevole che ci riporta alla responsabilità sociale, il nostro club non può non avere nei confronti del territorio e di tutto ciò che può rappresentare un aiuto concreto. Per questa iniziativa devo dare merito a Fondazione Milan. AEK? Mi aspetto non solo ci sia il bel gioco ma che arrivino anche i risultati. Alla fine il calcio è fatto di quello. La gente vuole i risultati. Sono convinto che siamo sulla direzione giusta anche se con un po' di ritardo rispetto alle nostre aspettative. Le coppe europee sono da sempre la casa del Milan, Atene lo è in particolare. Mi auguro che giovedì sia una bella partita ed un bel risultato".