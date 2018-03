Marco Fassone, intervistato da Sky Sport, ha parlato della presenza di Leonardo Bonucci nella prossima sfida contro la Juventus, la sfida da ex che ha dovuto saltare per qualifica nel match di andata e che ha rischiato la Juventus: "Eravamo un po' tutti con il fiato sospeso perchè era in diffida, mi fa piacere che possa giocarla questa volta. Sappiamo tutti quanto ci tiene. Siamo convinti che sarà una bella partita per tutti e per lui sarà sicuramente speciale".