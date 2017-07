Intervenuto sul palco degli Sportitalia Awards l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone è slaito sul palco per ritirare il premio di miglior portiere della stagione consegnato all'assente Gigio Donnarumma. Impossibile non parlare anche del futuro del giocatore e della querelle sul rinnovo che dura da tempo.



SU DONNARUMMA - "Donnarumma è sicuramente un grande portiere. Se rimarrà al Milan? Sicuramente fino a giugno 2018 e non è certo una notizia. La situazione si ricomporrà rapidamente, la telenovela è durata anche troppo. Io credo che la situazione si ricomporrà rapidamente. La telenovela sta durando da troppo tempo. Non so se sono ottimista o no, non è il momento giusto per lasciarsi andare a sensazioni. Abbiamo poco tempo, in qualche giorno nel bene o nel male la risolviamo".



LA GUIDA DEL MILAN - Ho la sensazione di essere alla guida di un club molto importante. Il Milan mi ha sorpreso, dal di dentro dà l'impressione di essere una macchina molto potente, un club pronto per fare grandi cose.



SU CONTI - "Credo che si meriti un po' di vacanza dopo l'europeo. Lasciamolo riposare un po' e fare una bella vacanza poi vediamo".



SU KALINIC - Intervenendo poi nel corso della serata Fassone ha anche riservato una battuta per Nicola Kalinic: "Ci siamo sentiti nelle scorse settimane e confermo che ci hanno detto che per loro la trattativa non può iniziare, magari ci sentiremo più avanti".