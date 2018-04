Quando non vinci da più di un mese, anche una vittoria sofferta fa morale soprattutto per un allenatore come Gattuso. Lui, più di chiunque altro, ha sofferto davvero per l'umiliazione contro il Benevento. La sua settimana è stata difficile e nella conferenza di ieri era evidente quanto fosse nervoso e teso per la gara col Bologna.



Rino sembra essere tuttora l'unico a cui interessa veramente arrivare in Europa League non per sé stesso, ma per il Milan. Purtroppo per il tifoso medio o quello di professione sembra più importante godere dell'esonero di Montella a Siviglia per poter continuare a crogiolarsi nell'illusione che la colpa fosse solo sua e non di squadra e società, piuttosto che pensare a raggiungere un piazzamento in Europa.



Non sarà la Champions lo so, ma è il massimo possibile per questo gruppo. Un "traguardo" che curiosamente sarebbe lo stesso ottenuto un anno fa proprio da quello scarsone di Montella, con 250 mln in meno però. Già questo dovrebbe essere sufficiente per capire come ridursi a alle colpe di Montella per spiegare quest'annata sia puerile.

Piaccia o no, infatti, Fassone e Mirabelli hanno costruito un Milan mediocre e solo accettandolo si potrà fare qualcosa di più nella prossima stagione. Lo scaricabile delle responsabilità tra chi c'è, chi è lontano o la vecchia proprietà non fa altro che peggiorare la situazione, senza risolvere i problemi.