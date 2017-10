Marco Fassone, ad del Milan, ha così parlato dopo l’assemblea della Lega di Serie A: "La nostra visione è che la decisione della Lega sia positiva. E’ la prima volta che in dieci anni all’unanimità i club di Serie A abbiano pensato più alla qualità che alla quantità. Oggi c’è stato un dibattito, con visioni anche diverse, ma alla fine la decisione è stata quella giusta per il nostro calcio. Il derby? Mi aspetto una bella gara, con le squadre che vogliono tornare grande, con due squadre che stanno crescendo, una più velocemente, l’altra meno, ma tutte e due vogliono tornare al top. Come lo vivo? Come ho visto le altre gare importanti della mia carriera, che ormai sono tante. Ho sempre affetto anche per le altre squadre con cui ho lavorato in passato, ma la vivo con intensità perché il Milan torni a correre. Partita decisiva per noi? Avete un po’ esagerato, è importante, ci saranno altre 30 gare, è non sarà decisiva anche per Montella. Abbiamo un progetto con lui a lungo periodo, lo abbiamo confermato e sappiamo che ci vuole tempo, speriamo non tantissimo".