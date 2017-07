Renato Sanches è un obiettivo concreto, una pista calda per il Milan: il centrocampista ha aperto al trasferimento, Ancelotti è favorevole e i rossoneri sono in costante contatto con il procuratore Jorge Mendes. Cosa frena l'affare? Le richieste del Bayern Monaco, come confermato anche da Marco Fassone a margine del sorteggio del calendario della prossima Serie A: "Non so se sarà lui il prossimo colpo. Ho parlato con il Bayern per 20-25 giorni. Al momento loro vogliono delle condizioni che noi non possiamo sopportare, ma vediamo nelle prossime settimane come si evolvono le cose".



I DETTAGLI - Non c'è intesa dunque tra le parti, non tanto sulla formula (prestito biennale, da stabilire se con diritto come vuole il Milan o obbligo di riscatto, soluzione preferita dal Bayern) quanto sulle cifre dell'operazione. In particolare il nodo riguarda la richiesta per il prestito biennale: secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Bayern chiede tra i 13 e i 15 milioni di euro, giudicati eccessivi dai rossoneri che non vorrebbero andare oltre i 7-8 milioni per poi valutare in maniera più corposa il riscatto del cartellino (circa 35 milioni). "Condizione insopportabile" al momento dunque, ma le parole di Fassone lasciano la porta aperta a nuovi sviluppi: il Bayern alza il muro, il Milan prova a sgretolarlo per arrivare al giovane portoghese.



