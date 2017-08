L'ad del Milan Marco Fassone ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro lo Shkendija: ecco le sue dichiarazioni.



90 MINUTI ALL'EUROPA - "Potremmo essere in Europa? Hai fatto bene ad usare il condizionale, ma tutti noi ovviamente ci speriamo. Attendiamo trepidante questo ritorno nell'Europa con i gruppi. Sarà bello vedere questi giovani nel Milan di questa sera. Dimostrazione che il Milan guarda al futuro, oltre che ai campioni di esperienza e affermati, che li aiuteranno a crescere".



NIANG - "Ho ricevuto anche io il certificato che diceva che non sta tanto bene. Gli auguro di stare bene il prima possibile. Sono stressi tipici da calciatore, speriamo che lo superi in fretta, che si faccia consigliare bene e che sappia andare oltre queste difficoltà".



RAFINHA E MERCATO - "Voi fate sempre nomi di giocatori bravi e importanti e non posso che parlarne bene. Non c'è ancora stato alcun contatto con il Barcellona per lui. Siamo abbastanza tranquilli su come la squadra si è completata con l'acquisto di Kalinic. Se dovessero andare in porto alcune operazioni in uscita, magari faremo ancora qualcosa. Altrimenti staremo così e penso che la squadra sia forte così".



REPARTO - "Dove intervenire? Il centrocampo è ricco, anche numericamente, di molti elementi. Dipenderà se riusciremo a fare delle uscite, se i giocatori vorranno approvare le proposte di cui stiamo discutendo in questi giorni. Vedremo dove saremo eventualmente scoperti e, in caso, proveremo ad intervenire".



VOGLIA DI CHAMPIONS - "C'è grande voglia di tornare in Champions League, è l'obiettivo dichiarato del Milan. Qua c'è una bellissima musica macedone, speriamo di tornare a sentire quella della Champions".



LE PAROLE DEL SINDACO SALA - "Ne abbiamo già parlato tante volte. Devo dire che quando ho letto l'intervista del sindaco ci sono rimasto anche un po' male. Mi sarei aspettato più equilibri di giudizio. Ha detto la solita minestra, il nostro debito è due volte e mezzo inferiore a quello dei nostri cugini. I fatti contano più delle parole".



ENTUSIASMO DEL PUBBLICO - "Sono proprio contento di quello che vedo, sembra di essere a casa. Ci sono tifosi del Milan ovunque, mi piace di aver vinto questa piccola scommessa, che ci dà soddisfazioni. Le altre le vedremo a maggio".