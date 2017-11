Parola a Fassone e Mirabelli. Nella conferenza stampa di presentazione di Gattuso come nuovo allenatore del Milan hanno parlato anche i dirigenti rossoneri



FASSONE - "E' una stagione che è nata male, non è andata bene per il momento. Con molta amarezza e molta sofferenza, ho passato una notte molto complicata, ho preso una decisione sofferta, in accordo con Han Li che ha sentito il presidente. A Vincenzo dico grazie per quello che ha fatto in un anno e mezzo al Milan, per aver conquistato un trofeo e aver portato la squadra in Europa League. Se ci sono stati degli errori sono stati di tutti. Si è persa un'opportunità importante per lui e per noi, ora voltiamo pagina. Mirabelli ha la mia fiducia e quella della proprietà cinese per tutto quello che è stato fatto e farà. Non abbiamo intenzione di andare sul mercato a gennaio. Questa è una squadra che ha valori importanti, può ottenere quei risultati che non sono ancora arrivati. La scelta di Gattuso è stata fatta perchè è la scelta giusta, per Gattuso parla la sua storia. Non abbiamo dovuto tappare un buco e non l'abbiamo scelto per ragioni economico-finanzarie. Non è un paracadute".



MIRABELLI - "Conosco bene la squadra che ho, che abbiamo fatto. Montella ha condiviso tutto. Rino è in grado di trasmettere il dna del Milan e ha dei concetti che a me piacciono tantissimo. Non è un ripiego, è la scelta giusta. La rosa ha reso al di sotto delle aspettative. Mi auguro che Rino possa tirar fuori quelle qualità che noi conosciamo e che non abbiamo visto in molti giocatori. E' presto per fare un bilancio definitivo sul mercato, abbiamo una grande squadra, con tanti giovani, sapevamo che avevamo bisogno di tempo. La scelta di Montella? Era la nostra scelta, non l'abbiamo subita, era e rimane un ottimo allenatore. Confermarlo lo scorso giugno era la cosa giusta da fare. Con Montella ho un rapporto splendido, non abbiamo litigato neanche l'ultimo giorno, quando l'abbiamo esonerato".