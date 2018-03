Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita della sfida di Europa League contro l'Arsenal:



SULLA PARTITA - "La squadra è libera mentalmente, ha rotto il ghiaccio, l'andata è stata la prima giocata dopo tanti anni contro un grande competitor. Giochiamocela, poi al novantesimo conteremo i gol".



SUL MOMENTO DEL CLUB - "C'è molta serenità, poi ci sono una serie di rumours a cui siamo abituati anche da prima del closing. Sono relativamente ottimisti, il rifinanziamento si farà, i rapporti con Yonghong Li sono ottimi così come quelli con Elliott. C'è serenità sul futuro societario".



SULL'INCONTRO CON LA UEFA - "La Uefa vorrà avere rassicurazioni sulla continuità del club, sono convinto di avere in mano gli strumenti per rassicurarli".



SUL PROLUNGAMENTO DELLA SCADENZA CON ELLIOT - "Non penso a questa soluzione, ci saranno elementi sufficienti per garantire un buon futuro al Milan".



SU GATTUSO E IL RINNOVO - "Con lui c'è un rapporto molto buono, siamo stati molto trasparenti con lui, ha già dimostrato quello che deve dimostrato. Ha fatto performance straordinarie. Non deve dimostrare niente, poi ci sono tempi legati alla burocrazia ma non legata ai risultati. Aspettiamo anche il momento giusto per affrontare la discussione. Penso che arriverà presto".



ANCORA SU ELLIOTT E LA UEFA - "Sono convinto che se avessi necessità di questo loro sarebbero al mio fianco".