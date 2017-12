La storia di Emmanuel Eboué, ex terzino tra le altre di Arsenal e Galatasaray, ha commosso il mondo intero nel giorno della vigilia di Natale. Ecco le parole dell'ivoriano al Mirror in merito al suo difficile presente, dopo essere finito sul lastrico a causa del divorzio con la moglie Aurelie: "Solo Dio può aiutarmi. Accetterei l’aiuto di chiunque, ma se il mio vecchio club, l'Arsenal, volesse darmi una mano sarei veramente tanto felice. Magari potrei aiutare i giocatori più giovani".



CI PENSA L'IMPERATORE - "Dormo sul pavimento di un amico, viaggio in bus e non mi posso permettere nemmeno una lavatrice. Non vedo i miei figli da giugno": le difficoltà per Eboué appaiono insormontabili, tanto che anche nel mondo del calcio qualche coscienza si è smossa. Dopo aver ascoltato l'appello del suo ex giocatore, il tecnico turco Fatih Terim ha deciso di accorrere in suo aiuto, offrendogli la panchina dell'U14 per ricominciare a vivere, più vitto e alloggio. Il neo allenatore del Gala è intervenuto ai microfoni della CNN turca per svelare i suoi piani: "Abbiamo sentito la notizia di Ebouè negli spogliatoi: sono stato informato di quello che ha detto, faremo tutto il possibile per aiutare il mio amico".