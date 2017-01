Il tennista svizzero Roger Federer ha battuto il connazionale Stanislas Wawrinka per 7-5, 6-3,1-6, 4-6, 6-3 nella semifinale degli Australian Open di Melbourne, qualificandosi per la finale del torneo, che si giocherà domenica, dove incontrerà il vincitore della semifinale tra lo spagnolo Rafael Nadal e il bulgaro Grigor Dimitrov, che si terrà domani. È stata una gran partita, che è durata più di tre ore, e in diversi momenti sia Federer che Wawrinka hanno dimostrato di poterla vincere. Al termine del quarto set Federer si è dovuto prendere una pausa di circa dieci minuti rientrando negli spogliatoi; anche Wawrinka, affaticato dalla durata dell’incontro, ha dovuto prendersi del tempo per recuperare. Vincendo contro Wawrinka, Federer ha ottenuto la sua sesta finale agli Australian Open e la 28ma della sua carriera in un torneo del Grande Slam.

Federer è considerato uno dei migliori tennisti di sempre, ma ha attraversato un 2016 un po’ difficile: un po' a causa dell’età, ha 35 anni, un po’ a causa di un’importante operazione al ginocchio che l’ha costretto a ritirarsi dai tornei da luglio 2016 per i successivi sei mesi, periodo in cui è sceso al 17esimo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti. Gli Australian Open sono il secondo torneo a cui partecipa, dopo la Hopman Cup XXIX che si è tenuta a Perth, sempre in Australia, dal primo al 7 gennaio. Era inoltre dalla finale degli US Open del 2015 che non arrivava in finale in un Grand Slam, cioè uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo: gli Australian Open di Melborune, il Roland Garros di Parigi, Wimbledon a Londra e gli Us Open di New York.