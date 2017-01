8 gol in 9 partite di Ligue 1, primo posto in classifica e un sorriso ritrovato. Mario Balotelli è ripartito dalla Costa Azzurra e con la maglia rossonera indosso sta ritrovando la stra smarrita. Grande merito va anche a chi lo sta valorizzando, quel Lucien Favre che lo ha messo al centro del suo attacco. Queste le parole dell'allenatore del Nizza a la Repubblica: "Mario? Oh, beh". Sorrisone. "Mario è un grande giocatore, mai avuto dubbi. In tanti in Italia hanno dubbi? Impossibile. Balotelli ha avuto solo degli anni difficili, ha giocato poco, ma quando è arrivato si è subito messo a disposizione della squadra, da grande professionista e grande giocatore. ai avuto preconcetti, su nessuno, i giocatori voglio averli sul campo e valutare. Lui s’è ambientato velocemente a Nizza, è entrato in sintonia con l’ambiente e con i compagni, da punta, nel nostro sistema, ha dimostrato di essere molto pericoloso, di saper trovare i modi e i tempi per battere a rete in modo efficace. Fisicamente è fortissimo. Ha perso del tempo anche a causa di tanti infortuni in carriera. Quando ha giocato con continuità, è sempre stato determinante, e ha vinto tanto. Ha un grande futuro ancora davanti, impossibile che le sue qualità non emergessero prima o poi. Lo sento felice di appartenere alla nostra idea di calcio. Di stare in questa città".