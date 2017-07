Il difensore argentino della Roma, Federico Fazio ha dichiarato: "La Nazionale è sempre un bel regalo e i Mondiali sono un obiettivo, ma per me è più importante fare una buona stagione con la Roma. Rudiger è un giocatore molto importante, ma abbiamo già altri buoni difensori. E' uguale chi arriva e chi va via: sono importanti i calciatori che ci sono adesso nella Roma. Dobbiamo lavorare con quelli nuovi e conoscere tutti quanti, compreso l'allenatore. E' molto importante sapere cosa vuole il mister. Lo scudetto? La Roma è una grande squadra, per poco non ci siamo arrivati lo scorso anno. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo molto contenti di cominciare di nuovo".