"Vorrei sapere, ma sul 4-0, quando facciamo fare un minuto a Rog, trenta secondi ad Ounas? C'è un problema per i giocatori che non giocano. L'abbiamo visto con Giaccherini. Per la gestione di chi sta in panchina merita 0". Così a Radio Marte, l'agente Enrico Fedele: "Inutile poi metterlo a fare il centrocampista in una partita sciagurata da titolare in Europa League. Si sapeva che era una partita sciagurata, lo si era già visto in Champions con lo Shakhtar".