Sofiane Feghouli, giocatore algerino del West Ham, è finito nel mirino della Roma, che è alla ricerca di un esterno di livello in grado di sostituire Salah impegnato in Coppa d'Africa; il classe '89 però, stando a quanto riportato da Sky Sports, non ha intenzione di lasciare gli hammers: ''Sono molto felice al West Ham e non ho intenzione di lasciare il club''.