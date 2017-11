Felipe Anderson dove sei? L'ala brasiliana sembrava vicinissimo al rientro in campo, tanto che si vociferava di un suo possibile utilizzo nel derby contro la Roma. Tutto saltato: il rientro di Felipe Anderson potrebbe slittare ancora, ben oltre la stracittadina di sabato scorso. Mentre l'infortunio all'adduttore è stato superato, infatti, uno stop così lungo ha comportato un'inevitabile perdita di tono muscolare, con la conseguenza che per ritrovare la giusta forma il brasiliano dovrà lavorare ancora per almeno quindici giorni. Molto difficile vederlo in campo in Europa League contro Vitesse e Zulte Waregem, potrebbe farcela a metà dicembre in Coppa Italia. Sarebbe un rinforzo anticipato in avanti di cui Inzaghi ha un grande bisogno, per far rifiatare i suoi interpreti migliori e approfittare delle grandi qualità del brasiliano.