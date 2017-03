Un Felipe Anderson concentrato, attento, quello che a Espn.br spazia dall'inizio di stagione agli obiettivi della Lazio comincia con un commento sui capelli, ricci: “Li tengo così per scaramanzia, aspetto ancora un po’ prima di tagliarli”. Passa al derby: “Nel derby siamo riusciti a battere la Roma, la nostra prima rivale, ma non è ancora finita, c’è da giocare un’altra gara e servirà massima concentrazione". Una Lazio senza limiti: “In campionato siamo quarti, ci sono ancora tanti scontri diretti, non ci poniamo limiti”. Infine, sul suo passato al Santos: “La vita in Italia è abbastanza bella, qui ho tanto amici e mi trovo bene. L’allegria che si respira all’interno del Santos è imparagonabile. Qui è tutto più serio, non c’è lo stesso clima del nostro paese, forse è questo che molti giocatori non riescono ad ambientarsi al meglio e si ha nostalgia del Brasile”.