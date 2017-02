Parlando ai microfoni di Globoesporte, l'attaccante della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato della punta dell'Inter Gabriel Barbosa e del suo ambientamento in Italia: "Sento molti commenti sulle coincidenze tra la mia esperienza e la sua. I primi sei mesi in Italia servono per l’adattamento. Parlo spesso con Gabigol, ha voglia di giocare e si sente pronto per farlo. Lavora per questo. Nel Santos era abituato ad avere continuità. Ma è tranquillo, sa che sta facendo tutto il possibile e si sta adattando bene. Deve solo avere pazienza, spero che in breve possa trovare il gol. Non contro la mia squadra, ma spero possa tornare a fare quello che gli riesce meglio”.