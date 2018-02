Dopo il ritorno in gruppo nella giornata odierna, Felipe Anderson ha mandato un messaggio a tutto il mondo biancoceleste. Il brasiliano - escluso da Inzaghi contro il Napoli per un duro sfogo post-Genoa - in giornata ha chiesto scusa all'allenatore della Lazio e ha ripreso ad allenarsi con i compagni in vista della sfida di Europa League contro la Steaua Bucarest. "Grazie a tutti per l’affetto, per i messaggi di sostegno e per tutti i consigli. Daremmo tutto per i nostri colori. Compagni, Mister, Tifosi, grazie ancora. Forza Lazio". E' il messaggio di Felipe Anderson pubblicato pochi istanti fa sul proprio profilo Twitter e Instagram.