Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Felipe Melo non si smentisce mai e ancora una volta in Brasile fa parlare di sè più per interventi folli che non per grandi giocate all'interno del rettangolo di gioco.



L'ex centrocampista dell'Inter è infatti stato protagonista con la maglia del Palmeiras, nella sfida di Coppa Libertadores contro il Penarol, non per il proprio rendimento in campo, ma per la maxi-rissa che lui stesso ha fatto scattare a partita finita quando il risultato aveva visto il Verdao trionfare in rimonta per 3-2.



Nel corso di una discussione accesa fra i giocatori, Melo ha infatti aggredito con un pugno uno dei panchinari del Penarol che stava rincorrendolo in mezzo al campo. Il fatto ha ovviamente provocato una caccia all'uomo con Melo che è arrivato anche a nascondersi dietro due poliziotti presenti a bordo campo. La rissa che ne è conseguita è durata almeno 5 minuti con le autorità calcistiche Sudamericane che prenderanno seri provvedimenti nei suoi confronti.