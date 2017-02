Vamos lamentar muito ainda esta derrota. Tentei continuar no jogo, após o choque, mas tava doendo muito e não tava conseguindo enxergar nada. Agora é pensar na recuperação rápida minha e do nosso time.#gloriasadeusnasalturas Un post condiviso da felipe (@felipemelo) in data: 22 Feb 2017 alle ore 19:58 PST

Brutta serata per, che con il suoha perso contro ila causa di un gol di Jo nei minuti finali. Il brasiliano ex Inter, però, l 57esimo per un brutto colpo alla testa: taglio sul sopracciglio e 13 punti di sutura. "Piangeremo ancora molto questa sconfitta. Ho provato a continuare a giocare dopo la botta, ma stavo male e non vedevo niente. E’ ora di pensare alla ripresa mia e della squadra" le parole di Felipe Melo al termine della gara.