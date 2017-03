Oggi il Real Madrid compie 115 anni, una storia contrassegnata dai successi che lo ha reso il club più ambito del mondo. Fondato il 6 marzo 1902, è un club che ha macinato numeri impressionanti. In 115 anni sono stati segnati con la maglia merengues ben 8.442 gol, con il record di 121 nella stagione 2011/2012.



SALA TROFEI IMBATTIBILE - La sala dei trofei del Real Madrid è la più ricca in assoluto: 32 titoli di Spagna, 19 Coppe del Re, 1 Coppa della Liga, 9 Supercoppe di Spagna, 11 Champions League, 2 Europa League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe del Mondo per Club. I Galacticos hanno partecipato 48 volte alla Champions League, e si apprestano a scendere in campo al San Paolo per il ritorno degli ottavi contro il Napoli.