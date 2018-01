Marouane Fellaini non sta vivendo il momento migliore della propria carriera. Il contratto con il Manchester United è in scadenza di contratto a fine stagione e il centrocampista belga continua a guardarsi attorno alla ricerca di un club per la prossima stagione.



Se in campo non sorride, Fellaini continua a collezionare vittorie fuori dal campo. O meglio Victoria perchè il belga è stato pizzicato a cena fuori con l'ex coniglietta di playboy Victoria Bonya. Biondissima, in passato è perfino finita al centro di una spy-story internazionale che ha coinvolto Russia e Stati Uniti. Il motivo? E' stata sospettata di essere entrata negli USA per rubare informazioni avendo nel suo bagaglio un biglietto da visita di un azienda che produce telecamere nascoste. Con la sua sensualità sarebbe entrata ovunque. Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.