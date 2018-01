José Mourinho è tornato a parlare di Marouane Fellaini, centrocampista il cui contratto con il Manchester United scadrà a giugno. Il belga ha rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte dei Red Devils e, negli scorsi mesi, si era offerto anche alla Juventus. "E' un grande professionista", ha commentato il tecnico portoghese: "Sta dando tutto se stesso per aiutare la squadra e resta un giocatore molto importante per me". Mourinho, secondo i media inglesi, spera sempre di convincere Fellaini a firmare il nuovo contratto, ma il futuro del mediano potrebbe essere lontano da Old Trafford.