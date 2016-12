Hatem Ben Arfa è uno dei nomi più caldi in vista del mercato di gennaio. Il francese sta deludendo con la maglia del Paris Saint-Germain e potrebbe partire nella prossima finestra di mercato. Fino a questo punto il classe '87 ha collezionato 14 presenze in Ligue 1 senza mai andare in gol. A gennaio quindi, stando a quanto riportato da ESPN, il giocatore potrebbe fare le valigie in direzione Turchia. Il Fenerbache, infatti, avrebbe già ottenuto il via libera dal Psg per avere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, ora si aspetta solo il benestare di Ben Arfa per poter chiudere l'affare.