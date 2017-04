C'è soltantoe, nella serata di ieri, è stato giustamente premiato con il titolo di giocatore dell'anno in Premier League.. Le incertezze di inizio stagione sono state cancellate dal cambiamento tattico dell'ex tecnico bianconero, che ha impostato la fedele difesa a tre con il francese e Nemanja Matic davanti al reparto arretrato a guidare le operazioni sulle due fasi del gioco. Ora non è soltanto insostituibile sul lungo periodo, ma anche all'interno degli stessi 90 minuti non si può rinunciare ai suoi polmoni d'acciaio, alle sue transizioni continue tra difesa e attacco e alla sua etica di lavoro che fa così felice Conte.La costanza di rendimento di Kanté ha avuto la meglio sull'eccezionale estro di Eden Hazard, 14 gol e 5 assist finora il Premier, che si è alternato con il cannoniere Diego Costa, arrivato a quota 17 in 30 presenze, nel decidere la gran parte dei successi ottenuti nel Blues quest'anno. Il francese ha segnato appena una rete e regalato un solo assist, ma. L'elezione di Conte vien di conseguenza: "E' un esempio. N'Golo è un ragazzo fantastico, un giocatore fantastico, che ha eccezionale dedizione e un modo di comportarsi unico".Terzo giocatore a vincere il premio di miglior giocatore della Premier League dopo John Terry nel 2004/05 e Eden Hazard nel 2014/15,, che vinse nel 1991/92 con il Leeds e nel 1992/93 con il Manchester United. In gallery tutti i premiati nella serata degli award di Premier League di ieri.