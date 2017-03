Rio Ferdinand è stato per anni uno dei pilastri della difesa del Manchester United. Intervistato dal Times, ha rivelato chi vorrebbe vedere in maglia Red Devils, chi potrebbe far fare un salto di qualità alla squadra di Josè Mourinho. Ecco le sue scelte: "Mi piacerebbe vedere Griezmann, è andato per il quarto anno consecutivo sopra i 20 gol, in più ha classe e grandi colpi. Lo United ha bisogno anche di forza fisica, per cui uno tra Bakayoko e Fabinho del Monaco, che a centrocampo possono imporsi fisicamente. Ci sono anche Toni Kroos e Modric, ma per prenderli bisognerà fare una grossa pressione sul Real Madrid. Mi piacciono anche Rabiot del PSG e Saul Niguez dell'Atletico Madrid, sono altri possibili candidati, anche se essendo dei top player costeranno tantissimo. Un altro nome interessante è Douglas Costa del Bayern Monaco, è un giocatore elettrico e non è sempre titolare, e vale la pena spendere molto per lui".