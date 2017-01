Sir Alex Ferguson ha parlato di Wayne Rooney, che nella partita contro lo Stoke City ha segnato il gol numero 250 con la maglia del Manchester United superando Bobby Charlton: ''Vorrei fare le mie congratulazioni a Wayne per il raggiungimento di questo traguardo. Non è un'impresa da poco segnare così tanti gol e rompere un record che ha resistito per oltre 40 anni. Wayne merita un posto speciale nei libri di storia di questo grande club, e sono sicuro che segnerà ancora molti gol. Sono molto felice per lui, è stato un grande servitore di questo club e lo sarà ancora a lungo''.