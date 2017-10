Corrado Ferlaino ha analizzato il momento del Napoli, capolista in Serie A, intervenendo telefonicamente ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dà segnali di sicurezza. Ha vinto bene a Roma contro la Lazio, ci sono grandi prospettive: vedo l’atteggiamento giusto. Sarri? E’ il Maradona del Napoli, un allenatore super. Ha molti meriti il mister, il gioco proposto è velocissimo ed è difficile per gli avversari prendere le contromisure. VAR? Mi piace, ma non penso che la Juventus sia dello stesso avviso: a Bergamo è stato annullato il goal ai bianconeri e questo ha permesso agli azzurri di essere da soli in testa alla classifica”.