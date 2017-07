Secondo quanto riporta La Gazzetta di Parma, sarebbe stato fermato a Milano Solomon Nyantakyi, 21 anni, ex giocatore delle giovanili del Parma, accusato del duplice omicidio della sorella Maddy e della madre Patience. Le due donne sono state ritrovate nell'appartamento di Parma nel quale vivevano, nel quartiere San Leonardo, dall'altro figlio Raymond, mentre il marito della signora Patience si trovava a Londra per questioni di lavoro.



Gli inquirenti hanno subito cercato di rintracciare Solomon Nyantakyi, che però si era reso irreperibile nelle ultime ore e il cui telefono cellulare risultava spento. Il ragazzo ha fatto parte per diverse stagioni del vivaio del Parma, giocando e vincendo un titolo Allievi nella stessa formazione degli Allievi Nazionali in cui militavano anche il nazionale Under 21 Alberto Cerri e il centrocampo del Milan José Mauri, allenato da Cristiano Lucarelli. Poi, la promozione nella formazione Primavera guidata da Hernan Crespo e diverse chiamate in prima squadra da parte di Roberto Donadoni.